



СМИ: Джонни Депп собрался в Россию

Американский актер и музыкант Джонни Депп планирует поехать в Россию. Об этом сообщает “Культура”.



Джонни Депп согласился выпустить совместный трек с российской группой “ЯМОРЕ” за 370 тысяч долларов. По словам участника группы Михаила Лисова, “Джонни отказался от большей суммы в пользу посещения Калининграда, Куршской косы, Янтарного и других мест”.



Переговоры с представителями актера велись с 2018 года, когда он приезжал в РФ с концертом Hollywood Vampires. В 2020-м музыканты начали обсуждать совместную запись песни. Тогда Депп не смог приехать из-за в судебного разбирательства с экс-супругой.



“Все эти годы мы общались в духе: “Как жизнь?”. В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню. В течение двух лет велись переговоры. Год назад после победы в суде мне написали, что он готов приехать”, – утверждают музыканты российской группы.



По их словам, поездка звезды Голливуда в Россию запланирована на осень.



Известно, что актер поддерживает Украину, на которую напала Россия. Недавно на концерте группы Hollywood Vampires, где принимал участие Депп, на экране транслировались кадры войны и украинский флаг.



