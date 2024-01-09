



Собчак потеряла уйму денег после "Голой вечеринки"

“Голая вечеринка” затронула всех известных лиц, промелькнувших в кадре. Фильм с участием Киркорова пересняли, Лолите все концерты поотменяли, сама Ивлеева штраф в 100 млн рублей должна заплатить, Vacio вообще повестку вручили.



Вот и Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей на отмене корпоративов.



“Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы , проявлять человечность и не травить упавших”, — заявила “покаявшаяся” Собчак.





