



Собчак об аресте своего директора: это какая-то чушь

Российская журналистка Ксения Собчак на фоне новостей об обысках у нее у доме прокомментировала арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательствах.

Соответствующее заявление она сделала вечером, 26 октября.

"Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь", - сказала она.

По словам Собчак, если нет, то это - облава на ее редакцию, которую "надо было прижать".

"Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя", - добавила она.