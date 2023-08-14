



Собака с человеческими глазами покорила сеть

Йоги — это пушистый пес породы ши-пу. В прошлом месяце ему исполнился год. И он очень похож на человека, пишет Mirror.



Фото Йоги и его подруги Дарьи, восьмилетней ши-тцу, было размещено на Reddit. “Подруга друга разместила в Facebook фотографию своей собаки, — говорится в подписи к нему. - Похоже, у него мужское лицо”.



Многие думают так же. “Какого черта у него самые человеческие глаза, которые я когда-либо видел у собаки”, — отметил один из наблюдателей.



Еще один комментарий гласил: “Но дело не только в его глазах. Посмотрите на эту маленькую гримасу улыбки, которая может исходить только от мужчины средних лет, чья душа отдана корпоративной деятельности”.



Вскоре в Твиттере появилось изображение , где люди сравнивают Йоги со знаменитостями, к примеру Эдом Ширано мили Николасом Кейджем.



