



Скончался актер из "Прослушки" и "Джона Уика"

Известный актер Лэнс Реддик скончался на 61-м году жизни.



По данным The Daily Mail, это случилось всего через несколько дней после того, как он не явился на премьеру в Нью-Йорке.



Как сообщает TMZ со ссылкой на представителя правоохранительных органов, Реддик умер естественной смертью. Его тело нашли в его доме в Калифорнии. Буквально 16 марта актер загрузил снимок, на котором позирует, свернувшись калачиком со своими тремя собаками дома.



Реддика многие знают по популярному сериалу НВО "Прослушка", где он сыграл Дэниелса.



Также он должен был появиться на следующей неделе в рекламном туре "Джона Уика". В среду вечером он не явился на премьере фильма "Фитиль 4" с Киану Ривзом.

