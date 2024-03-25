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Шварценеггер признался, что стал "еще больше машиной"
25.03.2024 19:49 Алина Груднева

Шварценеггер признался, что стал "еще больше машиной"

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер, заменивший четыре года назад сердечный клапан, признался, что недавно ему установили кардиостимулятор.

Об этом он сообщил в подкасте Arnoldʼs Pump Club.

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"В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", - подшутил он.

По словам "железного Арни", он чувствует себя отлично. Также он признался, что люди выражали ему благодарность за то, что актер стал для них примером и вдохновил на борьбу, признавшись миру в проблемах со здоровьем.

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