



Шварценеггер признался, что стал "еще больше машиной"

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер, заменивший четыре года назад сердечный клапан, признался, что недавно ему установили кардиостимулятор.



Об этом он сообщил в подкасте Arnoldʼs Pump Club.



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"В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", - подшутил он.



По словам "железного Арни", он чувствует себя отлично. Также он признался, что люди выражали ему благодарность за то, что актер стал для них примером и вдохновил на борьбу, признавшись миру в проблемах со здоровьем.