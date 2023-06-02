



Шэрон Стоун обвинила Голливуд: от меня отказались на 20 лет из-за инсульта

Голливуд отказался от легендарной актрисы Шэрон Стоун, которая покорила сердца миллионов, из-за того, что она перенесла в 2001 году инсульт.



По данным Daily Mail, такое признание знаменитость сделал, выступая на мероприятии Raising Our Voices, организованном The Hollywood Reporter.



По словам актрисы, тогда врачи давали ей 1% шанс на выживание после того, как произошло "девятидневное кровоизлияние в мозг". Несмотря на чудесное выздоровление, работу ей искать было все равно очень трудно в течение 20 лет.



"Я восстанавливалась на протяжении семи лет, и с тех пор у меня не было работы. Когда это случилось, я не хотела никому рассказывать, потому что знала, что, если с тобой что-то пойдет не так, ты вылетишь из Голливуда. Что-то со мной пошло не так — я вылетела на 20 лет", — призналась Стоун.