



Семейная пара экономит, собирая овощи и питаясь убитыми на дорогах животными

Семейная пара из США практически не ходит по супермаркетам, поскольку занимается заготовкой овощей и питается убитыми на дорогах животными, пишет Metro.



41-летний Эрик Джозеф Льюис и 26-летняя Джесс Рассел каждый день готовят себе пищу из "диких продуктов", поэтому в супермаркеты им приходится ходить только за некоторыми основными продуктами и лакомствами.



Пара, которая половину года живет во Флориде, собирает грибы, кокосы, авокадо, ягоды и многое другое.



В качестве источника белка они используют отловленных диких свиней и игуан, яйца кур, и инвазивных видов рыб, таких как сом.



Они также едят убитых на дорогах оленей (туша может дать до 100 фунтов мяса), опоссумов, сурков, белок, диких индеек и уток.



Типичный обед супругов состоит из выращенного в домашних условиях лука, сладкого картофеля и хайота, дополненных грибами, которые они собрали, и гарниром из жгучей крапивы.



Они также часто готовят смузи из лесных ягод и песто из крапивы.



Эрик и Джесс по-прежнему тратят около 50 долларов в неделю в продуктовых магазинах - на покупку чечевицы, риса, комбучи, кокосового йогурта и редких лакомств.



Эрик работал маляром один день в неделю, чтобы финансировать свой продуктовый магазин, пока весной 2010 г. один из друзей не указал ему на то, что он живет на черничной грядке.

Это пробудило в Эрике страсть к дикой пище, и теперь он живет в питомнике, где растут фруктовые и ореховые деревья, а также съедобные растения.



