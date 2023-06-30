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Самый легендарный бой в истории: где могут сразиться Маск и Цукерберг
30.06.2023 13:42 Алина Груднева

Самый легендарный бой в истории: где могут сразиться Маск и Цукерберг

Официальный представитель правительства Италии связался с Марком Цукербергом по поводу организации боя против Илона Маска.

По данным TMZ, в качестве арены предлагают легендарный Римский Колизей.

С Цукербергом несколько дней назад связался министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. По словам источников, представители владельца Meta рассказали о предложении президенту UFC Дане Уайту, который организует бой. А тем временем, Маск уже тоже намекает на то, что встретится с соперником в Колизее.
 


Уточняется, что состязание Цукерберга и Маска может стать самым большим и легендарным боем в истории.

Что касается одного из 7 чудес света, на временных местах внутри Колизея могут разместиться только несколько сотен зрителей. К сравнению, 20 лет назад Пол Маккартни давал там благотворительный концерт, на который присутствовало лишь 400 зрителей.

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