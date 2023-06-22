



Маск вызвал Цукерберга на бой в клетке: тот согласился

Американский миллиардер Илон Маск вызвал на "бой в клетке" основателя Meta (Facebook) Марка Цукерберга.



Судя по ответу второго, это неожиданное событие может состояться.



Ранее Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов. В соцсети его предупредили, что его предполагаемый соперник может его "уложить на лопатки", ведь он знает джиу-джитсу.



Американскому миллиардеру это не помешало, на что он, собственно, и ответил: "готов к поединку в клетке".



Цукерберг не стал мешкать с ответом, написав ему в Instagram-сторис: "пришли мне место". По словам Маска, он не против сразиться с соперником в октагоне Лас-Вегаса. Состоится ли на самом деле бой, или же это всего лишь розыгрыш, миру остается лишь гадать.

