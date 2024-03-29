



С юмористкой Еленой Степаненко судятся в Москве

Популярная российская юмориста и бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко унаследовала от лучшей подруки Натальи Маголы две роскошные квартиры в Сочи.



По данным издания "СтарХит", спокойно насладиться таким подарком знаменитости не удалось.



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Близкие Маголы оказались не согласны с таким решением, в связи с чем решили оспорить завещание в суде.



В частности, заявление в Хамовнический суд Москвы подали сестра и мать покойной. Они потребовали признать завещание недействительным. Сама Степаненко пока что не комментирует ситуацию.

