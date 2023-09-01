



Робби Уильямс признался в досадном инциденте на сцене из-за отравления

Популярный британский певец Робби Уильямс сделал шокирующее признание о досадном инциденте, который произошел с ним из-за отравления прямо на сцене.



Это случилось во время концертного тура Take That на стадионе "Аякс" в Амстердаме.



Из-за сильного отравления Робби пришлось отменить концерт в Дании. Спустя пару дней он, все еще плохо себя чувствуя, решил все же рискнуть и выступить в Амстердаме. В итоге, артист обделался прямо на сцене.



"Я был в шатком положении, не будучи в состоянии "довериться своему пер*ежу". К сожалению, это случилось. Я уверен, что вы уже поняли, что это не было просто пуканьем. Но, будучи профессионалом, я сохранял самообладание", - признался артист.