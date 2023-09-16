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Риши Сунак и Реджеп Тайип Эрдоган присоединились к поздравлениям с Рош за-Шана
16.09.2023 07:40 Евгения Маркова

Риши Сунак и Реджеп Тайип Эрдоган присоединились к поздравлениям с Рош за-Шана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал хорошего года "евреям в Британии и во всем мире". 

"Британские евреи играют неотъемлемую роль в успехе этой нации, и я рад, что еврейская вера продолжает процветать по всей стране", – сказал Сунак.

Ссылаясь на борьбу с ненавистью, а также на разработку закона о запрете бойкота Израиля, Сунак добавил: "Я всегда буду с вами. Вы можете рассчитывать на то, что я буду обеспечивать вашу безопасность, буду отстаивать запрет на бойкоты, продажу активов и санкции, а также бороться с антисемитизмом в любой форме".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к мировым лидерам, поздравившим евреев с праздником.

"Различные религиозные убеждения, любовь и терпимость обогащают наше общество", – сказал Эрдоган, пожелав, чтобы новый год принес мир и благополучие всему еврейскому народу.
 

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