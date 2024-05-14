



Глава украинской разведки Будановв: Противник уже заблокирован

В Харьковской области сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокировали противника. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.



"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех - это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил он.



По его словам, уже вчера вечером наметилась тенденция к стабилизации.

"То есть противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции - это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", - заявил Буданов.



Он заявил, что россиян привлекли уже все силы и средства, которые были у них в приграничье, и дальше им нужно вводить свои резервы. При этом глава ГУР добавил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные ресурсы РФ.



"Но они еще не вбросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье - оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", - добавил Буданов.



На прошлой неделе российские войска начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов. Сейчас боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.



По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.