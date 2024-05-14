



В России арестован второй чиновник Минобороны по обвинению в коррупции

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован по подозрению в получении "особо крупной взятки", сообщил во вторник Следственный комитет РФ.



Обвинения связаны с инцидентами, которые якобы произошли во время пребывания генерала в должности начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ в 2021-2023 годах, в состав которого входит Служба защиты государственной тайны Минобороны. Следователи утверждают, что Кузнецов "получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий от их имени".



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Сообщается, что правоохранительные органы провели обыск в доме Кузнецова, где изъяли рубли, иностранную валюту, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши на сумму более 1 миллиона долларов.



Источник в правоохранительных органах сообщил государственному информационному агентству ТАСС, что Кузнецов был арестован "после допроса второго фигуранта дела, который дал показания против генерала". По предъявленным обвинениям Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.



Прокремлевские Telegram-каналы и государственные СМИ впервые сообщили об аресте Кузнецова в понедельник вечером. Судя по онлайн-записям судебных заседаний, в понедельник в Московском военном суде прошло слушание о мере пресечения в отношении человека с фамилией Кузнецов, однако неясно, какая именно мера пресечения была избрана.



Арест Кузнецова стал вторым арестом высокопоставленного чиновника Министерства обороны по обвинению в коррупции за последние недели. В конце апреля российские власти арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова за получение взятки в размере более миллиарда рублей (более 10 миллионов долларов). После ареста в СМИ появились сообщения о том, что обвинения в коррупции против Иванова были призваны скрыть более серьезное расследование государственной измены, однако его адвокат это опроверг.

