От Индии до Канады: мировые лидеры поздравили с Рош ха-Шана

Мировые лидеры поздравили израильтян и евреев по всему миру с Рош ха-Шана.



Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию с участием раввинов и солдат-евреев. Также поздравление обнародовало посольство Израиля в Украине.

As Rosh Hashanah approaches, I met with leaders of Ukraine's Jewish communities, Rabbis from 26 Ukrainian cities, and Ukrainian warriors of Jewish origin.



I thanked them for their prayers, humanitarian assistance, and efforts to bring the Ukrainian victory closer. pic.twitter.com/YZLr5KE0jN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2023

Shana Tova!



Warmest greetings on Rosh Hashanah to my friend Prime Minister @netanyahu, the friendly people of Israel and the Jewish community across the world.



May the New Year bring good health, peace and prosperity in everyone’s life. — Narendra Modi (@narendramodi) September 15, 2023

Coming together. That’s what Rosh Hashanah is all about. To those we celebrated with tonight in Toronto, and to everyone celebrating across the country: Chag Sameach! pic.twitter.com/qLXzWIZzKN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 15, 2023

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на иврите обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и еврейскому народу: "Теплые поздравления с Рош ха-Шана моим друзьям Биньямину Нетаниягу, народу Израиля и евреям во всем мире. Пусть новый год принесет здоровье, мир и процветание".Вице-президент США Камала Харрис и с мужем устроили вечеринку в саду в честь Рош ха-Шана. Они поздравили с праздником от имени президента Джо Байдена.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже устроил празднование с участием членов еврейской общины. "Встретиться вместе. В этом весь смысл Рош ха-Шана. Тем, кто праздновал вместе с нами в Торонто, и тем, кто празднует во всем мире, я желаю счастливого праздника".Также с поздравлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Еврейская община в Азербайджане, разнообразная своими обычаями и традициями, прожила в стране сотни лет и считает Азербайджан своим домом".