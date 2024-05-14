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Турция присоединится к иску против Израиля по делу о "геноциде"
14.05.2024 14:29 MIGnews.com

Турция присоединится к иску против Израиля по делу о "геноциде"

Турция заявила, что подаст в Международный суд заявление о присоединении к иску против Израиля по делу о "геноциде".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила подать заявление об официальном вмешательстве в дело о геноциде, возбужденное ЮАР против Израиля, в Международный суд ООН.

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"Мы осудили убийство мирных жителей 7 октября", - сказал он на пресс-конференции. "Но то, что Израиль систематически убивает тысячи невинных палестинцев и делает непригодным для жизни целые жилые районы, является преступлением против человечности и проявлением геноцида".

Официальный представитель министерства иностранных дел заявил, что Турция еще не подала официальную заявку в Международный суд.
 

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