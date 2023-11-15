



Рептилии меняют пол из-за тяжелых металлов в воде

Австралийские ученые заявляют об угрозе исчезновения морских зеленых черепах.



Загрязнение воды тяжелыми металлами нарушает равновесие в соотношении полов рептилий в среде обитания. Пол морской черепахи зависит от температуры окружающей среды в момент развития яйца. В более прохладных условиях появляются самцы, в теплых - самки.



У Большого Барьерного рифа у берегов Австралии вот уже долгое время на сто детенышей рождается всего один самец.

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Выяснилось, что к такому внезапному резкому перевесу в сторону самок приводит также загрязнение среды обитания рептилий.

