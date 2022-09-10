Прогноз погоды в Израиле: небольшое похолодание
Сегодня будет небольшое снижение тепловой нагрузки, тенденция к похолоданию сохранится, и в ближайшие дни температура понизится еще больше.
Температура воды составит 28 градусов, а волны будут достигать 60 сантиметров.
Прогноз на субботу по городам:
Иерусалим 21-31,
Тель-Авив 23-31,
Хайфа 24-29,
Цфат 21-31,
Кацрин 23-36,
Тверия 23-40,
Нацерет 23-32,
Афула 22-35,
Бейт-Шеан. 23-39,
Лод 22-33,
Ашдод 23-31,
Эйн-Геди 30-39,
Беэр-Шева 22-34,
Мицпе-Рамон 24-29,
Эйлат 28-38.