



Прогноз погоды в Израиле: небольшое похолодание

Сегодня будет небольшое снижение тепловой нагрузки, тенденция к похолоданию сохранится, и в ближайшие дни температура понизится еще больше.



Температура воды составит 28 градусов, а волны будут достигать 60 сантиметров.



Прогноз на субботу по городам:

Иерусалим 21-31,

Тель-Авив 23-31,

Хайфа 24-29,

Цфат 21-31,

Кацрин 23-36,

Тверия 23-40,

Нацерет 23-32,

Афула 22-35,

Бейт-Шеан. 23-39,

Лод 22-33,

Ашдод 23-31,

Эйн-Геди 30-39,

Беэр-Шева 22-34,

Мицпе-Рамон 24-29,

Эйлат 28-38.