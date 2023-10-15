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Прогноз погоды в Израиле на 15 октября: не забудьте зонтики
15.10.2023 08:00 Алина Груднева

Прогноз погоды в Израиле на 15 октября: не забудьте зонтики

В воскресенье, 15 октября, на севере и в центре Израиля пройдут дожди, возможны грозы.

По прогнозу синоптиков, ожидается небольшое похолодание, есть небольшая опасность наводнений в северной части прибрежной равнины. 

Высота волн в Средиземном море достигнет 60-140 сантиметров. Днем в Иерусалиме столбик термометра поднимется до 20 градусов, в Тель-Авиве - до 25.

Хайфа - 24, Цфат - 18, Кацрин - 24, Тверия - 28, Нацерет - 22, Афула - 25, Бейт-Шеан - 28, Лод  - 25, Ашдод - 26, Эйн-Геди - 32, Беэр-Шева - 26, Мицпе-Рамон - 21, Эйлат - 32. 
 

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