



Принц Гарри проигнорировал свадьбу друга из-за брата

Принц Гарри отказался посещать свадьбу друга герцога Вестминстерского Хью Гросвенора из-за брата.



По данным газеты Еxpress, дело в том, что на это знаменательное событие приглашен и принц Уэльский Уильям с онкобольной супругой Кейт Миддлтон.



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По словам источника, герцог Вестминстерский является хорошим другом обоих братьев. Уильяму, как продолжающему выполнять королевские обязанности, присутствовать на свадьбе положено обязательно.



"Решение Гарри не присутствовать на свадьбе своего старого друга Хью Гросвенора, вероятно, было неизбежным, когда он понял, что его брат будет там", - сказал эксперт.