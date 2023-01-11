



Пригожин ответил на критику бывшего главкома Сухопутных войск России

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал высказывание бывшего главкома Сухопутных войск России Владимира Болдырева, заявившего, что гражданским не следует критиковать действия военных.



Пригожин заявил, что уважает Болдырева и "абсолютно" принимает его критику. При этом, по мнению Пригожина, "поздно говорить о том", что он и глава Чечни Рамзан Кадыров являются гражданскими. Пригожин заявил, что на протяжении восьми лет приобрел "глубочайший боевой опыт", предположив, что глубоким боевым опытом обладает и Кадыров.



Ранее Болдырев предостерег Кадырова и Пригожина от критики нового главы Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина.