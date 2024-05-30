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Потап прокомментировал фейк РФ, будто он высмеял смерть Заворотнюк
30.05.2024 21:01 Алина Груднева

Потап прокомментировал фейк РФ, будто он высмеял смерть Заворотнюк

Российские СМИ 30 мая распространили фейк о том, будто популярный украинский рэпер и продюсер Потап высмеял новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Сначала похоронили меня, а потом я воскрес и высмеиваю смерти других. Российская ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации", - сказал артист.

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По словам Потапа, речь идет об очередной дезинформации РФ, чтобы выставить украинцев в негативном свете. 

"Обо мне часто пишут, что попало, но когда уже наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве, и которая сначала появилась именно в их новостях, то хочу сказать: не доверяйте отфотошопленным скринам, чтобы в нашем медиапространстве не было новостей, которые нацелены на дискредитацию украинцев. Это пример того, как нас пытаются выставить извергами. Мы же с вами разумное общество, умеющее анализировать и проверять то, что видим, слышим и читаем", - предупредил он.
 

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