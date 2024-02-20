



Получившая тяжелую травму Лера Кудрявцева боится проводить операцию

Популярная прокремлевская российская телеведущая Лера Кудрявцева, получившая недавно тяжелую травму ноги, показала ее последствия.



Соответствующее видео, которое ретранслируют российские паблики, она опубликовала на своей закрытой странице в социальной сети.



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Как сообщалось ранее, у Кудрявцевой диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, а также импрессионный перелом мыщелка правой большеберцовой кости.



Сейчас она приступила к курсу лечения. На представленных кадрах Кудрявцева показала, как ее поврежденную ногу осматривал врач. Также она сообщила, что уже сдала кровь. В ближайшие дни ей предстоят серьезная операция. По словам телеведущей, она боится этой процедуры.









