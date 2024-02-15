



Лера Кудрявцева получила тяжелую травму

Популярная прокремлевская российская телеведущая Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги.



По словам знаменитости, у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки и перелом мыщелка большеберцовой кости.



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Серьезная травма стала пиком свалившихся на голову телеведущей неудач. Ранее она пережила расставание, а также потоп в квартире.



"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр", - пожаловалась Кудрявцева.

