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Лера Кудрявцева получила тяжелую травму
15.02.2024 13:39 Алина Груднева

Лера Кудрявцева получила тяжелую травму

Популярная прокремлевская российская телеведущая Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги.

По словам знаменитости, у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки и перелом мыщелка большеберцовой кости.

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Серьезная травма стала пиком свалившихся на голову телеведущей неудач. Ранее она пережила расставание, а также потоп в квартире.

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр", - пожаловалась Кудрявцева.
 

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