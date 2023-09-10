



Польскую семью причислили к лику блаженных за спасение евреев от нацистов

Католическая церковь причислила к лику блаженных польскую семью, убитую нацистами во Вторую мировую войну из-за того, что защищала еврейскую семью.



В нее входили девять человек, включая новорожденного ребенка.



Беатификация проводилась в польской деревне Маркова, где Юзефа и Викторию Ульма и их семерых детей убили в марте 1944 года.



На мессе, которую посетили президент и премьер-министр Польши, письмо Папы Римского Франциска о причислении семьи к лику блаженных зачитал кардинал Марчелло Семераро. В Ватикане понтифик назвал семью Ульма "лучом света" во тьме Второй мировой войны. По его словам, эти люди должны служить примером для подражания.



"Пусть жертва, принесенная семьей Ульма, которая не колеблясь отдала жизнь ради восьми евреев, станет для нас и для грядущих поколений символом ценностей, которые нельзя предавать даже под угрозой смерти", – сказал понтифик.