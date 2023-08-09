



Полиция одобрила строительство скоростного трамвая в Тель-Авиве

Согласно совместному заявлению, опубликованному 8 августа израильской полиции и Metropolitan Mass Transit System, были одобрены разрешения на эксплуатацию “Красной линии” скоростного трамвая Тель-Авива, который должен открыться в конце этого месяца.



Ожидается, что “Красная линия” начнет коммерческое движение 18 августа 2023 года и будет перевозить 250 000 пассажиров в день. Линия будет работать в районе Гуш-Дана из Петах-Тиквы через Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив и Бат-Ям.



Согласно заявлению, линия протянется более чем на 24 километра, как надземная, так и подземная, через 34 станции в регионе.