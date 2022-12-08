



Полиция Израиля представляет систему контроля дорожного движения на основе ИИ

Полиция Израиля готовится начать тестирование одной из самых передовых в мире систем контроля за нарушением правил дорожного движения. Датчики, установленные вдоль дорог, которые будут передавать информацию на компьютер с центральным процессором, использующий искусственный интеллект, который способен автоматически анализировать видео и выписывать штрафы за правонарушения.



Заместитель начальника отдела планирования израильской полиции Игаль Хаддад, ответственный за реализацию плана, говорит, что он разрабатывался в течение последних двух лет и направлен на компьютеризированный процесс производства штрафов за нарушение правил дорожного движения.



“80% штрафов за правонарушения являются результатом взаимодействия между полицейским и гражданским лицом, и лишь небольшое их количество определяются с помощью камер. Наша цель состоит в том, чтобы создать ситуацию, в которой большинство штрафов выписывается в цифровом виде, чтобы освободить полицию от рутинных задач”, – говорит заместитель начальника отдела планирования израильской полиции Игаль Хаддад.



С датчиков дорожного движения и стационарных и мобильных смарт-камер в режиме реального времени данные будут передаваться в диспетчерский центр для автоматической расшифровки. Штрафные квитанции будут изготовлены в течение нескольких минут и отправлены нарушителям.



Такая система поможет фиксировать правонарушения, которые более сложны для обнаружения полицейскими – пересечение разметки, вождение с использованием телефона, проезда на пешеходном переходе и др.



Цифровые штрафы будут включать видеодокументацию правонарушения, включая ссылку на видеоролик. По словам заместителя суперинтенданта Хаддада, цель состоит в том, чтобы “повысить справедливость и прозрачность процесса” для нарушителей.



Вдоль трассы будет создана “умная дорога” с сетью беспроводных камер контроля. Камеры смогут идентифицировать номера транспортных средств днем ​​и ночью, при любых погодных условиях, а также измерять среднюю скорость проезжающих транспортных средств путем расчета времени прохождения транспортного средства между двумя камерами.



Согласно данным, полученным в Лас-Вегасе, одном из первых районов, где были внедрены системы контроля на основе ИИ, в первый год работы количество аварий сократилось на 18%, а количество поездок с превышением скорости – на 43%.



Первый пилотный проект будет включать внедрение передовых систем контроля шоссе №90 . Проект осуществляется Министерством транспорта и NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd. , с бюджетом 110 миллионов шекелей.