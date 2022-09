Показана могила королевы Елизаветы II

Букингемский дворец впервые показал могилу королевы Елизаветы II.

На официальной странице в Twitter опубликовали фото, на которой изображена надгробная плита.

Последнее пристанище королева получила в часовне короля Великобритании Георга VI, как и ее покойный супруг.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27