



Погода в Израиле на 17 октября: небольшое понижение температуры

17 октября на большей части Израиля будет наблюдаться незначительное понижение температуры. Согласно прогнозу погоды, день будет ясным, порывы ветра будут достигать 4,2 м/с. Солнечная активность средняя.



Температура воздуха по городам Израиля:



Иерусалим: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;



Тверия: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;



Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;



Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +19°С ночью;



Беэр Шева: переменная облачность, +30°С днем, +17°С ночью;



Эйлат: солнечно, +34°С днем, +22°С ночью;