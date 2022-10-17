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Погода в Израиле на 17 октября: небольшое понижение температуры
17.10.2022 06:21 Александр Юзовский

Погода в Израиле на 17 октября: небольшое понижение температуры

17 октября на большей части Израиля будет наблюдаться незначительное понижение температуры. Согласно прогнозу погоды, день будет ясным, порывы ветра будут достигать 4,2 м/с. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;

Тверия: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +30°С днем, +17°С ночью;

Эйлат: солнечно, +34°С днем, +22°С ночью;

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