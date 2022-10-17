Погода в Израиле на 17 октября: небольшое понижение температуры
17 октября на большей части Израиля будет наблюдаться незначительное понижение температуры. Согласно прогнозу погоды, день будет ясным, порывы ветра будут достигать 4,2 м/с. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
Иерусалим: ясно, +26°С днем, +17°С ночью;
Тверия: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;
Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +19°С ночью;
Беэр Шева: переменная облачность, +30°С днем, +17°С ночью;
Эйлат: солнечно, +34°С днем, +22°С ночью;