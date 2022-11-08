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Погода в Израиле: Дожди с грозами, возможны наводнения
08.11.2022 06:58 Ольга Белозерова

Погода в Израиле: Дожди с грозами, возможны наводнения

Сегодня на территории с севера страны и до севера Негева выпали эпизодические дожди, сопровождавшиеся отдельными грозами

Утром еще возможны наводнения в основном на центральной и южной прибрежной равнине, а позже днем ​​возможны наводнения в водотоках Иудейской пустыни и Мертвого моря. 

Ожидается, что дождь будет постепенно ослабевать. Также ожидается очередное понижение температуры, и она будет ниже нормы для сезона.

Ночью на территории с севера Израиля и до севера Негева продолжатся локальные дожди. 

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