Подведены итоги 2022 года по версии Spotify

Стриминговый аудиосервис Spotify назвал самых рейтинговых исполнителей, песни и альбомы 2022 года.

Третий год подряд самым популярным исполнителем стал пуэрто-риканец Bad Bunny.

Также среди исполнителей отметили Тейлор Свифт, Дрейка, The Weeknd и BTS.

Рейтинг самых популярных песен возглавили:As It Was – Гарри Стайлз, Heat Waves – Glass Animals, Stay the Kid – Laroi, Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone, Titi Me Preguntó – Bad Bunny.

Самые популярные альбомы: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny, Harry's House – Гарри Стайлз, Sour – Olivia Rodrigo, "=" – Эд Ширан, Planet Her – Doja Cat.

Самыми вирусными исполнителями стали: Тейлор Свифт, The Weeknd, Bad Bunny, BTS, Лана Дель Рэй.

В списке самых популярных текстов оказались: Heat Waves – Glass Animals, Heather – Conan Gray, I Love You So – The Walters, Summertime Sadness – Лана Дель Рэй, Somewhere Only We Know – Keane.