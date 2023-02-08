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08.02.2023 18:42 Мignews.com

Почему мы дарим подарки? Потому что эгоисты! Или альтруисты…

Зачем мы дарим подарки? Конечно, чтобы доставить радость другим, но и… себе тоже. Исследования показывают, что дарить подарки не менее приятно и полезно, чем получать их. Психологи разделяют дарителей на группы по разным критериям, например, есть дарители-альтруисты и эгоисты. Это не значит, что одни плохие, а вторые хорошие. Просто у них разные подходы.

Первые стараются выбрать индивидуальный подарок, который будет еще долго вызывать приятные эмоции и напоминать получателю о дарителе.

Вторые предпочитают вместе куда-то сходить, что-то вместе сделать и испытать эти эмоции совместно.

В канун Дня всех влюбленных 14 февраля мы хотим показать вам несколько примеров подарков от двух этих типов людей.

Подарки от альтруистов

Косметика

Многие женщины любят декоративную косметику и с удовольствием примеряют на себя то образ роковой красавицы, то натуральный, но не менее неотразимый look. Если ваша избранница относится к их числу, обратите внимание на особое предложение международного бренда IL MAKIAGE в честь Дня Валентина! С 7 по 14 февраля при покупке любого средства декоративной косметики в филиалах или на сайте сети вы получите продукт для губ по вашему выбору в подарок. Приобретая косметику на сайте, вы сможете выбрать стойкую помаду, а в магазинах в мероприятии участвуют все средства для губ – помады, блески, карандаши и т.д. Ознакомиться с ассортиментом бренда, сделать покупку или узнать адрес ближайшего филиала можно на сайте: https://www.ilmakiage.co.il/ 



Крутой смартфон

Если вы хотите сделать хороший подарок и у вас есть на это средства, то вот вам несколько вариантов.

Для женщины: Galaxy Z Flip4 – красивый, маленький, складной. Идеален для съемки селфи – фото и видео. Расширенная линейка Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition включает в себя три цвета корпуса — серебристый, золотой и черный, а также пять вариантов глянцевого экрана — желтый, белый, темно-синий, хаки и красный. Пользователи могут выбирать и сочетать их по своему вкусу, создавая собственный дизайн устройства.



Для мужчин-бизнесменов: Galaxy Z Fold 4 — многозадачный гаджет с максимальной производительностью, любимый телефон Билла Гейтса. Гейтс так объяснил, почему его выбор пал именно на эту модель: дело в том, что работать с офисными программами Microsoft удобнее на большом экране, а Galaxy Z Fold 4 в раскрытом состоянии может заменить собой планшет.



Для мужчин, которые считают себя фотографами, и даже для настоящих фотографов - Galaxy S23 Ultra – последняя новинка, вышедшая на рынок несколько дней назад. С помощью камеры Galaxy S23 Ultra даже начинающий фотолюбитель сможет получать снимки великолепного качества. Передовая система камер Samsung Galaxy позволяет снимать при любом уровне освещенности с непревзойденной степенью детализации, улучшенные алгоритмы обработки снимков позволяют оптимизировать фото и видео. Коммуникация современных пользователей во многом зависит от качества селфи-камеры, поэтому смартфоны серии Galaxy S23 оснащены системой быстрой автофокусировки и первой фирменной селфи-камерой Samsung для более высокого качества изображения. Для любителей фотографии, которым нужен максимальный творческий простор, аппарат предлагает особый набор инструментов, например, пользователи могут поэкспериментировать с художественными возможностями мультиэкспозиции или сделать четкий снимок Млечного пути с помощью функции «Астрофото». 



Подарки от эгоистов:

Совместный уикенд в гостинице. Это прекрасный подарок если вы правильно выберете место. Тут главными являются два критерия – местонахождение гостиницы и уровень комфорта. Постарайтесь выяснить, где ваш партнер предпочитает отдыхать зимой – на Мертвом море или в Эйлате, на озере Кинерет или в Тель-Авиве. Второй залог успеха – сама гостиница. Хорошим выбором будет сеть Isrotel, предоставляющая отличный сервис и большой выбор гостиниц по всей стране. В частности, на Мертвом море Isrotel предлагает вашему вниманию дизайнерский отель Nevo, островок восхитительного спокойствия с великолепным набором спа-процедур, сероводородными бассейнами, сауной, джакузи, тренажерным залом, ресторанами и клубом для детей. Отель находится в пешей доступности от пляжа, у подножия гор. Подробности об этом и других отелях вы можете найти на сайте сети Isrotel  - https://www.isrotel.co.il/ 



Театр. А и правда, почему бы не провести вместе вечер 14 февраля за просмотром интересного спектакля? В Израиле уже больше 30 лет существует «Идишпиль», самый самобытный и уникальный театр страны. Это единственная в Израиле труппа, которая ставит спектакли на «мамэ лошен» - языке наших бабушек и дедушек. Практически все они идут на идиш в сопровождении субтитров на русском языке и иврите. Ознакомиться с репертуаром театра по городам и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»: https://idishpil.kassa.co.il/ . Узнать подробнее про абонемент: https://yiddishpiel.co.il/ru/subscribers/.



Эгоист и альтруист – два в одном

Существует подарок, который могут преподнести оба типа дарителей, о которых мы говорим. Правда, лишь в том случае, если ваш партнер курит и никак не может или не хочет оставить эту вредную привычку. Подарите ему устройство для нагревания табака IQOS. FDA подтверждает, что IQOS выделяет на 90–95% меньше вредных химических веществ по сравнению с горящими сигаретами. И к тому же после не оставляет после себя запаха ни на одежде, ни в салоне машины, ни в квартире. Хотя, если вы сможете убедить своего партнера вовсе бросить курение – это будет еще лучше. Ну а если нет – пусть хотя бы причиняет себе меньше вреда, а вам – неприятных ощущений.



И напоследок два маленьких совета не дарителям, а получателям:

1.И условный «эгоист», и условный «альтруист» хочет, чтобы его подарок понравился, старается для этого – не разочаровывайте его.
2.Если вы умеете дать понять, какой подарок вам хочется, то уже совершенно не важно, кто ваш даритель по психотипу – «эгоист» или «альтруист», он подарит вам то, о чем вы мечтаете.
 

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