



Певица NK пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) лишилась голоса, в связи с чем проходит интенсивное лечение в больнице.



Об этом знаменитость рассказала в Instagram.



"Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего лечащего врача ежедневно по 2 раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в 4 этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимое лекарство", — призналась Каменских.



По словам певицы, голосовые связки необходимо лечить точно так же, как и травмы любых других частей тела.



"Иногда можно сделать специальные инъекции, которые на такой короткий срок, как полчаса, облегчают работу голосовых связок. Но, к сожалению, на все время и каждый день такого нельзя делать. Это может быть единоразовой экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления, но делать это ежедневно и отработать подряд несколько длинных концертов — очень рискованно. Это невероятный риск для голоса", – отметила Каменских.