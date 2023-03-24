



Первый королевский визит Чарльза во Францию отложен из-за протестов

Ожидающий коронации наследник Елизаветы II Чарльз III с супругой Камиллой отложили первый королевский визит во Францию из-за продолжающихся акций протеста в стране из-за пенсионной реформы.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.



Государственный визит короля Карла был запланирован на следующую неделю. Он вместе с супругой должен был отправиться во Францию в воскресенье, однако поездку было решено отложить после того, как в четверг демонстрации в некоторых районах переросли в насилие.



"Ввиду вчерашнего объявления о новом национальном дне протестов против пенсионной реформы во вторник, 28 марта, визит короля Карла III, первоначально запланированный на 26-29 марта в нашей стране, будет отложен", — сказали во дворце.



Уточняется, что данное решение было принято правительствами Франции и Великобритании после телефонного разговора между президентом Эммануэлем Макроном и королем Карлом, который состоялся утром, 24 марта.



"Этот государственный визит будет перенесен на ближайшее время", — добавили во дворце.



Букингемский дворец подтверждает отсрочку поездки короля, отметив, что "Их Величества с нетерпением ждут возможности посетить Францию, как только будут определены даты".

