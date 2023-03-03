



Чарльз готовится к первому королевскому турне за рубежом



Ожидающий коронации наследник Елизаветы II Чарльз III с супругой Камиллой готовятся к своему первому королевскому турне за рубежом.



Об этом объявил Букингемский дворец.



Уточняется, что Чарльз и Камилла отправятся во Францию и Германию в преддверии коронации, которая состоится в мае. Первое заграничное турне будет продолжаться в течение пяти дней - с 26 по 31 марта.



По данным Букингемского дворца, знаковая поездка короля будет совершена в рамках укрепления отношений Соединенного Королевства с двумя странами.



"Это также возможность заглянуть в будущее и показать, как наши страны работают в партнерстве, будь то борьба с изменением климата, реагирование на конфликт в Украине, использование торговых и инвестиционных возможностей или обмен лучшими достижениями в сферах искусства и культуры", - сказано в заявлении.



Чарльз и Камила планируют принять участие в 25-30 различных мероприятиях. Во Франции президент Эммануэль Макрон с супругой Брижит намерены устроить для них прием в Версальском замке. Также они посетят церемонию памяти и возложение венков к Триумфальной арке.



Британский монарх выступит на Национальном собрании в Париже, а его супруга с первой леди Франции откроют новую выставку Мане и Дега в Музее Орсе. Также королевская чета отправится в Бордо, чтобы посетить виноградник.



В Германии они отправятся в Берлин, Бранденбург и Гамбург. Состоится встреча с президентом ФРГ Штайнмайером у Бранденбургских ворот. Также они посетят государственный банкет, после чего Чарльз выступит перед Бундестагом.



