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Пекин переживает самый холодный декабрь за всю историю наблюдений
26.12.2023 05:30 MIGnews.com

Пекин переживает самый холодный декабрь за всю историю наблюдений

В столице Китая Пекине наступил самый холодный декабрь с 1951 года.

В этом месяце температура в городе часто опускалась ниже -10C.

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Это был год экстремальных явлений в столице: полгода назад в Пекине был зафиксирован самый жаркий июньский день - чуть более 40℃.

Этой зимой на Китай уже обрушилось несколько волн экстремально холодной погоды.

По данным государственного новостного агентства China Daily, пекинская метеорологическая обсерватория недавно зафиксировала более 300 часов отрицательных температур в течение двух недель.

Похолодание затронуло провинции по всему Китаю: в некоторых районах пришлось закрыть школы, а транспортные службы столкнулись с трудностями.
 

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