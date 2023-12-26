



Пекин переживает самый холодный декабрь за всю историю наблюдений

В столице Китая Пекине наступил самый холодный декабрь с 1951 года.



В этом месяце температура в городе часто опускалась ниже -10C.



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Это был год экстремальных явлений в столице: полгода назад в Пекине был зафиксирован самый жаркий июньский день - чуть более 40℃.



Этой зимой на Китай уже обрушилось несколько волн экстремально холодной погоды.



По данным государственного новостного агентства China Daily, пекинская метеорологическая обсерватория недавно зафиксировала более 300 часов отрицательных температур в течение двух недель.



Похолодание затронуло провинции по всему Китаю: в некоторых районах пришлось закрыть школы, а транспортные службы столкнулись с трудностями.

