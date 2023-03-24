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Павлиашвили заступился за Пугачеву из-за нападок недоброжелателей
24.03.2023 18:46 Алина Груднева

Павлиашвили заступился за Пугачеву из-за нападок недоброжелателей

Артист Сосо Павлиашвили заступился за примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, которая подвергается нападкам после переезда в Израиль.

Соответствующее заявление он сделал в программе "Легенда" на канале RTVI.

По мнению Павлиашвили, слухи о том, что Пугачева в прошлом закрывала дорогу талантливым артистам, не соответствуют действительности.

"Я уверен, что, если бы она меня услышала в самом-самом начале своей карьеры, она меня никогда бы не оттолкнула. Она оценила бы и все сделала для того, чтоб мне помочь. Как она помогла огромному количеству людей", — подчеркнул он.

По словам артиста, примадонна всегда была искренна с поклонниками.
 

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