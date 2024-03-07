



Организаторы "Евровидения" утвердили новую песню Израиля

Организаторы "Евровидения" официально утвердили новую песню Израиля для участия в конкурсе, обеспечив стране место в конкурсе на фоне призывов к бойкоту.



В заявлении общественного вещателя Kan говорится, что Эден Голан исполнит новую песню под названием "Hurricane" на конкурсе в мае этого года в Мальмё, Швеция.



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Европейский вещательный союз сообщил Kan сегодня днем, что новая версия песни, которая первоначально называлась "Октябрьский дождь", была одобрена для участия в конкурсе, после того как предыдущая версия была дисквалифицирована за якобы политические призывы.



Новая версия имеет ту же мелодию, но совершенно новый текст.



Полностью песня "Ураган", которую написали Керен Пелес, Ави Охайон и Став Бегер, будет представлена в прямом эфире в воскресенье вечером.

