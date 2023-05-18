



ООН: Сократить загрязнение пластиком на 80% можно к 2040 году

Согласно отчету ООН по окружающей среде, глобальная загрязненность пластиком может сократиться на 80% к 2040 году, пишет The Guardian.



Первым шагом по сокращению отходов станет отказ от излишней упаковки. Также требуется увеличение переработки и повторного использования изделий, а также замена полимерных материалов более экологичными. Эксперты считают, что это сэкономит странам триллионы долларов и позволит предотвратить выбросы 500 миллионов тонн CO2 в год.



В ООН считают, что подобные изменения позволят урезать годовой объем пластикового мусора до 40 миллионов тонн к 2040 году. Если этого не делать, то в мире образуется 227 миллионов тонн ежегодно отходов.