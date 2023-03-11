



Объявлены победители антипремии "Золотая малина"

Организаторы антипремии "Золотая малина 2023" огласили список победителей. В этом году премию получил легендарный актер Том Хэнкс.



За худшую мужскую роль "Золотую малину" получил актер и певец Джаред Лето. Критики не оценили его работу в фильме "Морбиус". Эту ленту организаторы антипремии назвали "пустым вампирским фильмом Marvel".



Приз за худшую мужскую роль второго плана присужден Тому Хэнксу. Как отметили организаторы премии, он слишком далеко зашел, когда создал свою версию полковника Тома Паркера в биографическом фильме "Элвис". Сама лента, кстати, номинирована на "Оскар".



Худшее экранное комбо также за Хэнксом. Организаторы заявили, то актер якобы заслуживает "Золотую малину" за "латексное лицо"в фильме "Элвис". Кроме этого, Хэнкса раскритиковала за смешной акцент.



В этом году ни одна актриса не получила антипремию за худшую женскую роль. Организаторы "Золотой малины" присудили ее себе.



Худшая женская роль второго плана присуждена актрисе гватемало-пуэрториканского происхождения Андриа Архона. Критики не оценили ее роль в фильме "Морбиус". Там она сыграла Мартину Бэнкрофт.



Худшим фильмом и худшим сценарием было "Блондинку". Кстати, Ана де Армас, сыгравшая в ленте Мэрилин Монро, получила за эту работу номинацию на "Оскар". Организаторы антипремии отметили, что это еще один "биографический фильм" - женоненавистническая, непристойная и лживая лента, беззастенчиво использующая память о покойной Мэрилин Монро.



Антипремию за худший приквел, римейк, плагиат или сиквел получил фильм "Пиноккио". В нем, кстати, также снимался Том Хэнкс. Организаторы премии назвали фильм "бессмысленным, бездушным переосмыслением".



Худшим режиссером был назван Machine Gun Kelly (Колсон Бейке). Ему присудили "Золотую малину" за работу над фильмом "Доброго траура". В нем снялась Меган Фокс.



В категории возвращение к качественному кино - "искупление" победил актер Колин Фаррелл, который "расправил крылья и вышел из ада". Его "грехи" списали за безупречную работу в фильме "Банши из Инишерина".



