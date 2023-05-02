



"Обсуждали Израиль". Ноам Хомский и Эхуд Барак встречались у Джеффри Эпштейна

Специалист по лингвистике и крайне левый активист Ноам Хомский, многолетний президент Бард-колледжа Леон Ботштейн, кинорежиссер Вуди Аллен и бывший премьер-министр Израиля входят в список еврейских имен, перечисленных в недавно обнаруженном частном дневнике опального финансиста и сексуального насильника Джеффри Эпштейна.



Некоторые из этих имен ранее уже были связаны с Эпштейном, очень влиятельным еврейским финансистом. Несколько лет назад следователи раскрыли несколько лет тщательно разработанную Эпштейном сеть по торговле несовершеннолетними детьми. За свою карьеру Эпштейн встречался с тысячами людей, и наличие их имен само по себе не свидетельствует о каких-либо проступках.



Но документы по расписанию встреч Эпштейна, обнародованные вчера Wall Street Journal, показывают, что некоторые фигуры, о которых уже было известно, что они были в его орбите, встречались с ним чаще, чем первоначально было указано в "черной книге" личных контактов Эпштейна или в журналах его полетов. Они также показывают, что некоторые деятели, о связях которых с Эпштейном ранее не было известно, на самом деле регулярно встречались с ним.



Все запланированные встречи, о которых говорится в материале Wall Street Journal, состоялись спустя годы после первоначального ареста Эпштейна за сексуальные преступления в 2008 году. Среди наиболее заметных встреч в календаре: встреча в 2015 году с Хомским, давним критиком Израиля, и бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком, чьи отношения с Эпштейном на протяжении многих лет подвергались тщательному изучению.



Хомский сказал об Эпштейне: "Я знал его, и мы иногда встречались". Эти два человека запланировали несколько встреч в 2015-2016 годах, включая ужин между ними, Вуди Алленом и падчерицей Аллена, Сун-И Превин, а также еще одну встречу с бывшим президентом Гарвардского университета.



Эпштейн организовал встречу Хомского и Барака, чтобы обсудить "политику Израиля в отношении палестинских проблем и международной арены", - сказал Хомскиq журналу.



В календаре Эпштейна есть и другие встречи с Бараком, например, одна, в которой также участвовал руководитель консалтинговой фирмы бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Согласно предыдущим сообщениям, Барак неоднократно посещал частный остров Эпштейна, а известная бывшая жертва Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила в суде, что Эпштейн принуждал ее к сексу с бывшим премьер-министром, а также с известным произраильским адвокатом Аланом Дершовицем. Барак и Дершовиц ранее отрицали эти обвинения.