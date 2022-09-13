



Новая осенне-зимняя коллекция Jack Kuba – маленькие женские секреты Парижа

Новую осенне-зимнюю коллекцию в истинно французском стиле представляет бренд элитного белья Jack Kuba и предлагает вместе прогуляться по городу, который называют столицей стиля, по любимому Парижу.



И тех, кто скучает по Парижу, и тех, кто пока еще там не был, бренд предлагает мысленно оказаться в этом удивительном городе... Представьте себе ароматы свежей выпечки, звуки французской музыки, маленькие кафе, местных жителей, возвращающихся с работы на велосипедах и, конечно же, неповторимую парижскую моду.







Съемки своей новой коллекции Jack Kuba провели в самом сердце Парижа, а представила коллекцию очаровательная французская модель Меган Самсон, которая в свое время носила титул «Мисс Париж».



Лувр, Сена, Елисейские поля, Эйфелева башня... Новая коллекция Jack Kuba, вдохновлена Парижем. Тонкое просвечивающее кружево, точеные линии силуэтов, мягкие ткани, нежно окутывающие тело, непревзойденное качество в сочетании с нежной романтикой, обрамленной кружевами. Коллекция словно приглашает прогуляться по улочкам этого волшебного города, отдавшись мечтам и чувствам.







Как французские художники воспевали изящество женского тела, так каждая модель подчеркивает все достоинства вашей фигуры, независимо от объемов и размера, ставит акценты там, где необходимо и умеет хранить ваши маленькие женские секреты. В новой коллекции Jack Kuba собраны фасоны и модели, которые подчеркнут красоту любой фигуры.



Как французские кулинары поражают нас неожиданными сочетаниями продуктов, которые вместе создают изысканный и неповторимый вкус, так в новой коллекции пикантность кроется в деталях - например, в изысканных кружевах, которые еще более подчеркивают обнаженность, в тоненьких лямочках, ненароком выглядывающих из под платья, а ажурной вышивке, вызывающей повышенное сердцебиение.







Как французские модельеры становятся законодателями моды, так в новой коллекции представлены все ведущие тренды нынешнего сезона: роскошное кружево, искусная вышивка, изящные модели сексуального фасона «балкона», который снова вернулся в моду.







Среди цветов, разумеется, лидирует любимый парижанками черный, однако, в этом сезоне есть место и для других доминирующих расцветок: желтого, фуксии, бордового и различных анималистичных принтов.



Новая осенне-зимняя коллекция от Jack Kuba – это истинно французское восхищение женщиной и воспевание ее красоты. Это предельная чувственность, лиричность и бережная забота в линии красивейшего белья для большой груди.



JackKuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле. Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах.