



Никто не хочет покупать Ferrari Моше Хогега



На одной из стоянок города Холон стоят сотни конфискованных израильской полицией у гангстеров машин класса люкс - BMW, Jeep, Mercedes и Cadillac.



Недавно там появился очень редкий и любимый коллекционерами во всем мире автомобиль - Ferrari GTS model 308 1977 года. Эта машина считается одним из неповторимых успехов Ferrari и до сих пор пользуется большим спросом.



Автомобиль был конфискован у селебрити Моше Хогега, которого обвиняют в отмывании денег, торговле людьми и сексе с несовершеннолетними проститутками.



Машина вызвала большой интерес у публики, и представители государства были уверены в том, что она “улетит” с аукциона.



Тем не менее аукцион прошел, а автомобиль продать не удалось. Коллекционеры, предположительно, пытаются сбить цену, машина будет снова выставлена на аукцион через несколько недель.

