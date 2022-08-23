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Никто не хочет покупать Ferrari Моше Хогега
23.08.2022 14:29 Аркадий Бочаровский

Никто не хочет покупать Ferrari Моше Хогега


На одной из стоянок города Холон стоят сотни конфискованных израильской полицией у гангстеров машин класса люкс - BMW, Jeep, Mercedes и Cadillac.

Недавно там появился очень редкий и любимый коллекционерами во всем мире автомобиль - Ferrari GTS model 308 1977 года. Эта машина считается одним из неповторимых успехов Ferrari и до сих пор пользуется большим спросом.

Автомобиль был конфискован у селебрити Моше Хогега, которого обвиняют в отмывании денег, торговле людьми и сексе с несовершеннолетними проститутками.

Машина вызвала большой интерес у публики, и представители государства были уверены в том, что она “улетит” с аукциона. 

Тем не менее аукцион прошел, а автомобиль продать не удалось. Коллекционеры, предположительно, пытаются сбить цену, машина будет снова выставлена на аукцион через несколько недель.
 

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