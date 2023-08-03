



Невыгодная инвестиция: какие электрокары обесценятся уже через год после покупки

При покупке нового авто важно учесть все аспекты его дальнейшей эксплуатации, цены на ремонт, частоту обслуживания и доступность запчастей. Еще одним малозаметным фактором является снижение стоимости. Результаты исследования показали, какие новые электромобили обесцениваются больше всего. Этот рейтинг включает в себя не только европейские образцы, но и китайские модели, поскольку спрос на них растет ежемесячно. За год некоторые электроавтомобили теряют в цене более 30%.



Снижение цены является одним из факторов, которые следует учитывать при покупке электрокара. Важно также обратить внимание на другие аспекты эксплуатации электромобилей, такие как их экологичность, доступность зарядных станций и потенциал сохранения энергии.



За год пользования резко падает стоимость следующих автомобилей:

BMW i3 – на 37,65%.

Leap Motor S01 – на 34,16%.

BMW iX – на 29,64%.

XPeng P5 – на 29,41%.

IM L7 – на 27,96%.

Dongfeng Nano EX1 – на 27,4%.

Падение цены электромобилей зависит от нескольких факторов, таких как марка и модель, количество пройденных километров, состояние батареи, техническое состояние автомобиля, рыночные условия, спрос на вторичном рынке и т.д.