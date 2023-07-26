



Netflix открыл вакансии на работу с ИИ: зарплата до 900 тысяч долларов

Стриминговый сервис Netflix открыл вакансии на работу с искусственным интеллектом на фоне продолжающихся забастовок актеров и сценаристов. Зарплата — от 300 000 до 900 000 долларов. Об этом пишет Engadget.



“Согласно этому контракту SAG-AFTRA, за эту должность выплачивается годовой оклад в размере от 300 000 до 900 000 долларов, в то время как многие актеры зарабатывают около 200 долларов в день”, — пишет издание.



Роль, которую ИИ будет играть в создании развлечений будущего, является ключевым предметом споров между студиями и бастующими актерами и сценаристами.



Искусственный интеллект будет использоваться для “создания отличного контента”, а не только для разработки новых алгоритмов для рекомендаций шоу и фильмов.



В отдельном разделе на веб-сайте компании говорится, что Netflix использует ИИ “для оптимизации производства оригинальных фильмов и телешоу”.



Отмечается, что это не единственная вакансия компании, связанная с искусственным интеллектом, обещающая гигантскую зарплату.



Также Netflix нанимает технического директора по генеративному искусственному интеллекту в свою растущую игровую студию с годовой зарплатой до 650 000 долларов.



Отмечается, что усилия уже приносят плоды, поскольку Netflix в настоящее время транслирует испанский реалити-сериал о свиданиях под названием Deep Fake Love, в котором лица участников сканируются для создания “дипфейков”, сгенерированных ИИ, а игровая студия использует генеративный ИИ для составления повествований и диалогов.

