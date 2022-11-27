



"Несчастный случай" в Тель-Авиве

Когда пишешь заголовок ««Несчастный случай» в Тель-Авиве», сразу хочется объяснить, что это ничего не произошло, и это не сводка новостей, а просто в Израиль приезжает с гастролями группа «Несчастный случай».



Группа «Несчастный случай» была в Израиле с большим концертом три года назад, перед самым началом пандемии. И все время ждала удобного и, разумеется, счастливого случая, чтобы вернуться сюда снова. Этот случай настал – в январе 2023 года «Несчастный случай» приезжает в Тель-Авив, чтобы дать единственный концерт в Ридинг-3.

В 2023 году «Несчастный случай» отмечает 40-летие группы, и первым на пути празднования станет юбилейный концерт в Тель-Авиве.





Так что же случилось 40 лет назад? Студенты первокурсники МГУ Алексей Кортнев и Валдис Пельш встретились и организовали музыкальный дуэт «Несчастный случай», положив начало группе-долгожителю. «Самые интеллектуальные», «самые остроумные», «самые артистичные», «самые театральные» – превосходных эпитетов у команды много, и все они правдивые. Уместить всю многогранность группы в какое-то простое и понятное определение невозможно. Потому что стиля, который можно условно назвать как «кабаре-рок» не существует. Точнее, существует в одном единственном экземпляре «Несчастного случая».

25 клипов, 13 альбомов, песни к кинофильмам и спектаклям – большая музыкальная жизнь, в которой есть радио и театр, мюзиклы и телепрограммы, и о которой музыкантам группы всегда есть что рассказать, а точнее, сыграть и спеть. Каждое шоу «Несчастного случая» — большой сюрприз даже для давних поклонников.



Грядущий концерт — не исключение. Появление на сцене группы «Несчастный случай» и ее лидера Алексея Кортнева — это немедленный контакт с аудиторией, а главное – это всегда умно, интеллигентно и весело. Поистине счастливый случай для любого зрителя.



20 января 2023, Тель-Авив, зал Reading 3. Начало в 20:00



Предоставлено организатором гастролей – продюсерской фирмой BARD PRoductions



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