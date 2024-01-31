



"Непредвиденные обрезания" в Pizza Hut



Закусочная Pizza Hut в провинции Онтарио прославилась в интернете благодаря досадной опечатке в вывеске, сообщающей о "непредвиденных обрезаниях".



Ресторан в Тимминсе разместил на своей двери табличку, которая должна была информировать клиентов о том, что столовая будет закрыта в связи с "непредвиденными обстоятельствами", но орфографическая ошибка - или вмешательство автокорректора - привела к тому, что вместо этого в табличке было написано "непредвиденные обрезания".



Фотографии знака быстро распространились в сети и стали вирусными во второй раз, когда актер Джордж Такеи поделился изображением, написав: "Опечатки - моя худшая клизма!".

