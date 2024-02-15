



Не узнать: Галкин показал, как сейчас выглядит Пугачева

Российский юморист Максим Галкин обнародовал новое фото примадонны Аллы Пугачевой, с которой переехал вместе с детьми в Израиль.



Соответствующий кадр он показал на своей странице в Instagram.



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На снимке Аллу Борисовну буквально не узнать. Она выглядит очень молодо и свежо.



"Звонок друку", - коротко подписал Галкин под фото, на котором Пугачева кому-то звонит, держа в руках сигарету.