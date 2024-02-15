Новости » Life Style
Не узнать: Галкин показал, как сейчас выглядит Пугачева
15.02.2024 09:47 Алина Груднева

Не узнать: Галкин показал, как сейчас выглядит Пугачева

Российский юморист Максим Галкин обнародовал новое фото примадонны Аллы Пугачевой, с которой переехал вместе с детьми в Израиль.

Соответствующий кадр он показал на своей странице в Instagram.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
На снимке Аллу Борисовну буквально не узнать. Она выглядит очень молодо и свежо.

"Звонок друку", - коротко подписал Галкин под фото, на котором Пугачева кому-то звонит, держа в руках сигарету.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы