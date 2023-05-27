



Названа самая "несчастная" страна в мире

Зимбабве считается самой несчастной страной в мире, о чем свидетельствует "индекс нищеты".



Ежегодный индекс составляет профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.



Учитывается уровень безработицы, инфляции и рост процентных ставок. В список также вошли: Венесуэла, Сирия, Ливан, Судан, Аргентина, Йемен, Украина, Куба, Турция, Шри-Ланка, Гаити, Ангола, Тонга, Гана.



Также в первую двадцатку несчастных стран вошли Южная Африка, Суринам, Босния и Герцеговина, Иран и Руанда.

